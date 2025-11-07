Sunar Yatırım, Gastromasa 2025'te Sunar Mutfak ile Profesyonellere Çözümler Sunup Lezzetleri Tanıttı

Sunar Yatırım, Gastromasa 2025'te Sunar Mutfak sahnesinde profesyonel mutfak çözümlerini sergiledi; un ve yağlardan Nume Chocolate'a uzanan lezzetler ilgi çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:37
Sunar Yatırım, Gastromasa 2025'te Sunar Mutfak ile Profesyonel Mutfağın Yanında

Sunar Yatırım, gıda ve biyoendüstri alanındaki entegre yapısıyla Türkiye’nin üretim gücüne yön verirken, destekçileri arasında yer aldığı Gastromasa 2025 etkinliğinde profesyonel mutfak çözümlerini sektörle buluşturdu.

Etkinlikte Sunar Mutfak sahnesi ve tadımlar

6-7 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte Sunar Mutfak markasıyla yer alan grup, tarımdan biyoteknolojiye ve endüstriyel üretime uzanan değer zincirindeki sürdürülebilirlik vizyonunu paylaştı. Ziyaretçiler, markanın un ve yağları ile hazırlanan lezzetleri performans ve verimlilik açısından deneyimleme fırsatı buldu.

Profesyonel mutfaklar için geliştirilen ürünlerle hazırlanan baklava, artizan ekmek ve kruvasan gibi örnekler tadım meraklılarının yoğun ilgisini çekti.

Nume Chocolate ve yerel katkı

Grubun iştiraklerinden NÇS Tarım tarafından geliştirilen Nume Chocolate, Sunar Mutfak standında beğeni topladı. Belçika çikolatası ile Çukurova'da yetişen taze meyvelerin kullanıldığı el yapımı ürünler, Gastromasa 2025'e tat kattı.

Sürdürülebilirlik ve sektörle bağ

Gıda sektöründe 50 yıllık köklü deneyime sahip Sunar, Gastromasa'da on yıldır gastronomi dünyasının geleceğine dair paylaşımlarda bulunuyor. Etkinlikte, Türk mutfağının uluslararası alanda tanıtımı ve yerli üretime katma değer kazandırma vizyonu doğrultusunda profesyonel mutfak temsilcileriyle kurulan bağlar güçlendirildi.

Sunar Yatırım, Gastromasa 2025'te sergilediği ürün ve çözümlerle gastronomi ekosistemine desteğini sürdürdü ve sektör profesyonellerine yenilikçi, sürdürülebilir üretim yaklaşımını aktardı.

