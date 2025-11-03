Sungurlu'ya 400 Yeni TOKİ Konutu: Toplam 764 Konuta Ulaşılıyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yapımı devam eden 364 konuta ilave yapılacak 300 konut sayısı, yapılan girişimlerle 400'e çıkartıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Belediye Başkanı Muhsin Dere sosyal medya hesabından paylaştı.

Proje ve süreç

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ilde hayata geçireceği ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak duyurulan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sungurlu'ya önceden 300 konut planlanmıştı. Yapılan girişimlerle bu sayı 400'e yükseltildi. Bölgenin son dönemdeki savunma sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken ilçesinde, 26 Mart tarihinde temeli atılan 364 konutun yapımı ise sürüyor.

İnşa süreci devam eden konutlarla birlikte planlanan konutların tamamlanmasıyla ilçeye toplam 764 TOKİ konutu kazandırılmış olacak.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı kısa açıklamada: "İnşaatı devam eden konutlarla birlikte 764 TOKİ konutuyla İlçemizin konut ihtiyacının karşılanması hususunda önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

Başkan Dere ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Yapılan girişimler sonucu devam 364 konuta ilave 400 yeni TOKİ konutunun İlçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve muhterem Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. İnşaatı devam eden konutlarla birlikte 764 TOKİ konutuyla İlçemizin konut ihtiyacının karşılanması hususunda önemli bir adım atılmış olacak İnşallah. Sürekli büyüyüp gelişerek marka bir kent olma yolunda emin adımlarla devam eden güzel ilçemiz Sungurlu’muza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

