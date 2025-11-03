Sungurlu'ya 400 Yeni TOKİ Konutu: Toplam 764 Konuta Ulaşılıyor

Sungurlu'da 364 devam eden konuta ilave planlanan 300 TOKİ konutu 400'e çıkarıldı; tamamlandığında ilçe toplam 764 TOKİ konutuna kavuşacak.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:33
Sungurlu'ya 400 Yeni TOKİ Konutu: Toplam 764 Konuta Ulaşılıyor

Sungurlu'ya 400 Yeni TOKİ Konutu: Toplam 764 Konuta Ulaşılıyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yapımı devam eden 364 konuta ilave yapılacak 300 konut sayısı, yapılan girişimlerle 400'e çıkartıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Belediye Başkanı Muhsin Dere sosyal medya hesabından paylaştı.

Proje ve süreç

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 81 ilde hayata geçireceği ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak duyurulan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sungurlu'ya önceden 300 konut planlanmıştı. Yapılan girişimlerle bu sayı 400'e yükseltildi. Bölgenin son dönemdeki savunma sanayi yatırımlarıyla dikkat çeken ilçesinde, 26 Mart tarihinde temeli atılan 364 konutun yapımı ise sürüyor.

İnşa süreci devam eden konutlarla birlikte planlanan konutların tamamlanmasıyla ilçeye toplam 764 TOKİ konutu kazandırılmış olacak.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı kısa açıklamada: "İnşaatı devam eden konutlarla birlikte 764 TOKİ konutuyla İlçemizin konut ihtiyacının karşılanması hususunda önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

Başkan Dere ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Yapılan girişimler sonucu devam 364 konuta ilave 400 yeni TOKİ konutunun İlçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve muhterem Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi olmak üzere Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. İnşaatı devam eden konutlarla birlikte 764 TOKİ konutuyla İlçemizin konut ihtiyacının karşılanması hususunda önemli bir adım atılmış olacak İnşallah. Sürekli büyüyüp gelişerek marka bir kent olma yolunda emin adımlarla devam eden güzel ilçemiz Sungurlu’muza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN 364 KONUTA İLAVE YAPILACAK 300 KONUT SAYISI, YAPILAN...

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN 364 KONUTA İLAVE YAPILACAK 300 KONUT SAYISI, YAPILAN GİRİŞİMLERLE 400’E ÇIKARTILDI. KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN BELEDİYE BAŞKANI MUHSİN DERE, "İNŞAATI DEVAM EDEN KONUTLARLA BİRLİKTE 764 TOKİ KONUTUYLA İLÇEMİZİN KONUT İHTİYACININ KARŞILANMASI HUSUSUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞ OLACAK" DEDİ.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN 364 KONUTA İLAVE YAPILACAK 300 KONUT SAYISI, YAPILAN...

İLGİLİ HABERLER

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor