Süper Lig Transfer Dönemi: İstatistiklerle Dolu Gözlemler

Süper Lig Transfer Dönemi İncelemesi

12 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Ajansı'nın hazırladığı dosya haberler, futbol dünyasında kış transfer döneminin nasıl geçtiğini ve takımların ne tür stratejiler izlediğini mercek altına alıyor. Bu dönemde yapılan 58 transferin 33'ü yurt dışından gerçekleştirildi.

Yeni Transferlerin Yaş Ortalaması

Süper Lig'deki yeni transferlerin yaş ortalaması 25,2 olarak belirlendi. Bu istatistik, takımların genç oyunculara yöneldiğini göstermektedir.

Yerli ve Yabancı Transferler

Transfer döneminde Süper Lig takımları 27 yabancı futbolcu kadrolarına kattı. Bu durum, yerli oyuncuların yanı sıra uluslararası isimlerin de önemli bir yer kapladığını ortaya koyuyor.

Galatasaray'dan Hareketli Dönem

Galatasaray, ara transfer döneminde oldukça aktif bir performans sergileyerek, toplamda 7 oyuncuyu kadrosuna kattı. Ayrıca, kadrodan ayrılan oyunculardan 9 milyon 400 bin avro gelir elde etti. Yeni transferlerden Morata ve Cuesta, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Avrupa Mücadelesi

Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 282 karşılaşmada 111 galibiyet elde ederek, bu maçla beraber Avrupa'daki 283. karşılaşmasını oynamış olacak.

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