Süper Tayfun Ragasa Alarmı: Saatte 260 km Rüzgarla Filipinler, Tayvan ve Hong Kong Uyarıda

Süper Tayfun Ragasa Pasifik Kıyılarında Alarm Verdi

Filipinler, Tayvan ve Hong Kong için fırtına ve tahliye uyarıları

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa nedeniyle kıyı ülke ve bölgelerde alarm ilan edildi.

Batı Pasifik'te ilkin 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaşırken şiddetini artırarak süper tayfuna dönüştü. Tayfunun taşıdığı rüzgarların saatte 260 kilometre'ye ulaştığı bildirildi.

Filipinler meteoroloji ajansı Pagasa, tayfunun yarından itibaren başkent Manila'nın da bulunduğu Luzon Adası kıyılarını etkilemesinin beklendiğini ve bunun hayati tehlike yaratabilecek sel, toprak kayması ve şiddetli fırtınaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, Cagayan, Isabella, Ilocos ve Batanes illerinde risk altındaki bölgelerde yaşayanların tahliyesine başlandığını duyurdu.

Tayvan'da Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) fırtına uyarısı yayınlarken, adanın doğu kıyısındaki Hualien ilinde sel tehlikesi bulunan yerlerde yaşayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Fırtına Gözlemevi, yarından itibaren en yüksek düzey olan 1 no'lu tayfun alarmı verileceğini bildirdi. Şehirde bu hafta bazı açık hava etkinlikleri iptal edilirken okulların eğitim öğretime ilişkin düzenlemelerinin duyurulacağı belirtildi.

Ragasa'nın Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'ın güneyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek Çin'in güney kıyılarına ve Vietnam'ın kuzeyine kadar ulaşmasının beklendiği kaydedildi.