Sürdürülebilirlik Konferansı 2025: Yeşil dönüşümün adımları

Yeşil İş Platformu, Boğaziçi Üniversitesi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Escarus işbirliğinde düzenlenen Sürdürülebilirlik Konferansı 2025, "Yeşil dönüşüm için şimdi ne yapmalı?" temasıyla Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinliğin ikincisi olan konferans, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için atılacak somut adımları ve stratejileri ele aldı.

Açılış konuşmaları

Konferansın açılış konuşmalarını Yeşil İş Platformu kurucuları Efe Gökçe ve Sevda Yayla, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel gerçekleştirdi. Açılış konuşmaları, katılımcılara konferansın önceliklerini ve hedeflerini özetledi.

Küresel sürdürülebilirlik trendleri ve yeşil dönüşümde liderlik

Konferans, Ahu Orakçıoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen "Küresel sürdürülebilirlik trendleri ve yeşil dönüşümde liderlik" başlıklı ilk oturumla devam etti. Oturumda Limak Cement Group Küresel CEO'su Erkam Kocakerim, GCA Türkiye Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret ve Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su Mutlu Erturan iş dünyasının karşılaştığı küresel trendler ve rekabet dinamiklerini değerlendirdi.

İlham Verenler Oturumu

Prof. Dr. Levent Kurnaz moderatörlüğünde düzenlenen İlham Verenler Oturumu'nda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan söz aldı ve sürdürülebilirlik uygulamalarında ilham verici yaklaşımlar paylaşıldı.

Temiz enerjiye geçiş ve finansal kaynak yaratmak

Dr. Kubilay Kavak moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda yenilenebilir enerji yatırımları ve temiz enerji teknolojileri tartışıldı. Panelde enerji dönüşümü yatırım danışmanı ve sosyal girişimci Sedef Budak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ve Kafkasya Enerji Bölge Başkanı David Managadze yorum ve deneyimlerini aktardı.

Pasif bina ve ileri enerji dönüşümü

Solo Tasarım ve Danışmanlık Kurucusu Esra Aydınoğlu tarafından verilen sunumda pasif bina yaklaşımları ve ileri enerji dönüşümü uygulamaları ele alındı; katılımcılara pratik örnekler ve yol haritaları sunuldu.

Döngüsel ekonomi ve yeni iş modelleri kurgulamak

Prof. Dr. Güray Çelik moderatörlüğündeki oturumda Coca‑Cola Avrasya ve Ortadoğu Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Begüm Yontar Avcı, Ford Otosan Sürdürülebilirlik Lideri Özak Durmuş ve Altensis Yönetici Ortağı Dr. Emre Ilıcalı kaynak verimliliği, atıkların değer zincirine dönüştürülmesi ve döngüsel iş modellerinin ekonomik büyümeye katkılarını tartıştı.

Teknoloji ve inovasyonun gücünü yakalamak

Konferansın kapanış oturumu, köşe yazarı ve elektronik mühendisi Kerem Özdemir moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde FutureVerde Teknoloji CEO'su Şölen Yıldırım, Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu sürdürülebilir geleceği şekillendirmede teknoloji ve inovasyonun dönüştürücü rolünü değerlendirdi.

Kapanış

Konferans, katılımcılara hediye takdimi ile sonlandı; etkinlik boyunca paylaşılan görüşler ve somut öneriler, yeşil dönüşüm yol haritalarının şekillenmesine katkı sağladı.

Sürdürülebilirlik Konferansı 2025, Yeşil İş Platformu, Boğaziçi Üniversitesi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve Escarus işbirliğinde, "Yeşil dönüşüm için şimdi ne yapmalı?" temasıyla Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleştirildi.