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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ekonomik işbirliği ve ortak çıkarları görüştü.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 18:53
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Görüştü

Suriye ve Suudi Arabistan Liderlerinden Önemli Görüşme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve beraberindeki üst düzey ekonomik heyet ile başkent Şam’da buluştu. Bu resmi görüşme, Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından duyuruldu.

İşbirliği ve Ortak Çıkarlar Vurgusu

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda atılabilecek adımlar ele alındı. Bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Tişrin Sarayı’nda ortak basın açıklaması yaptı.

Ekonomik Egemenlik ve Yaptırımların Kaldırılması

Şeybani, Suriye'nin ekonomik egemenlik ilkesine bağlı kaldığını vurgularken, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerin ortak çıkarlara dayandığını ifade etti. "Seçimimiz ekonomik egemenliktir ve Suudi Arabistan ile olan güçlü ortaklığımızın kaynağı karşılıklı çıkarlardır," diyen Şeybani, iki ülke arasında özellikle ekonomi ve enerji alanlarında kapsamlı görüşmeler yapıldığını belirtti.

"Kurtuluştan bu yana Suriye'ye verdiği destekten dolayı Suudi Arabistan'a en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Özellikle yaptırımların kaldırılması konusundaki katkıları çok değerlidir," diyen Şeybani, Suriye'nin yeniden inşa sürecinin dışarıdan dayatmalarla değil, Suriye halkı tarafından yürütüleceğini vurguladı.

Geleceğe Yönelik Temaslar

Suudi Bakan Bin Ferhan ise, "İkili işbirliğini güçlendirme fırsatlarını ele aldık ve bu kardeşlik bağlarını daha da ileriye taşımak istiyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının yaşamına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Bin Ferhan, Suriye halkının üretkenliğine ve yaratıcılığına olan güvenini dile getirerek, "Suriye'nin sahip olduğu birçok fırsat var. Suriye halkı yaratıcı, üretken ve ülkesini yeniden inşa etme gücüne sahiptir. Bu süreçte onların yanındayız," diyerek Suriye ile olan güçlü bağlarını bir kez daha vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmenin ardından, Başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Tişrin Sarayı'nda ortak basın açıklaması yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmenin ardından, Başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile Tişrin Sarayı'nda ortak basın açıklaması yaptı.

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