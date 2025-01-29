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Suriye'de 10 Bin Kişilik Umut Şehri Açıldı

Katar ve Türkiye işbirliğiyle inşa edilen Umut Şehri, Suriye'deki insani yardımların en somut örneği olarak açıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 20:55
Suriye'de 10 Bin Kişilik Umut Şehri Açıldı

Suriye'de Umut Şehri'nin Açılışı Gerçekleşti

Suriye'nin Azez ilçesinde, Katar Charity Kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle inşa edilen 10 bin kişilik "Umut Şehri" açıldı. Proje, iç savaftan etkilenen ailelere umut olmayı hedefliyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Azez'de düzenlenen açılış programına; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Katar İşbirliği Bakanı Meryem El-Misned, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Korhan Karakoç, Kilis Valisi Tahir Şahin, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, ve birçok önemli isim katıldı.

Katar İşbirliği Bakanı'nın Mesajı

Açılışta konuşan Meryem El-Misned, "Ailemizden saydığımız Suriye halkıyla birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. Bugün, özgürlük için gayret eden Suriye halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı'nın Vurgusu

Münir Karaoğlu, proje için emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederken, Türkiye'nin Katar ile birçok alanda işbirliği yaptığını belirtti. Karaoğlu, "Umut Şehri, Suriye coğrafyasında yaptığımız insani yardımların en somut örneğidir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Fatma Şahin, "Kendi çocuklarımız için neyi düşünüyorsak Suriyeli çocuklarımız için de onu istiyoruz. Kardeşlik adına tarih yazıyoruz" şeklinde konuştu.

Umut Şehri Projesinin Detayları

Umut Şehri, 280 dönüm arazi üzerinde kurulan 9 mahalle ile 10 bin kişiyi barındıracak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında 1400 konut ile birlikte dört okul, cami, halk eğitim merkezi, spor kompleksi, klinik, çok amaçlı konferans salonu, idare binası, polis merkezi ve 50 dükkandan oluşan bir çarşı bulunuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yetkilisinin Açıklamaları

Durmuş Aydın, Suriye halkının yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Umut Şehri'nin açılışı, umut ve dayanışmanın en güzel örneğidir" dedi.

Katar Charity Kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfının işbirliğinde Suriye'nin Azez ilçesinde inşa...

Katar Charity Kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfının işbirliğinde Suriye'nin Azez ilçesinde inşa edilen ve iç savaştan etkilenen yaklaşık 10 bin kişinin ikamet edeceği "Umut Şehri" açıldı. Katar Charity Kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından inşa edilen "Umut Şehrinin" açılışı için Azez ilçesinde program düzenlendi. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu (sağ 2), Katar İşbirliği Bakanı Meryem El-Misned (sağda) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 2) katıldı.

Katar Charity Kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfının işbirliğinde Suriye'nin Azez ilçesinde inşa...

Katar Charity Kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfının işbirliğinde Suriye'nin Azez ilçesinde inşa edilen ve iç savaştan etkilenen yaklaşık 10 bin kişinin ikamet edeceği "Umut Şehri" açıldı. Katar Charity Kurumu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından inşa edilen "Umut Şehrinin" açılışı için Azez ilçesinde program düzenlendi. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu (sağ 2), Katar İşbirliği Bakanı Meryem El-Misned (sağda) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 2) katıldı.

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