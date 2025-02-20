Suriye'de 1000 Yeni Kolluk Kuvveti Mezun Oldu

Suriye'de İçişleri Bakanlığı'na bağlı akademiden mezun olan 1000 yeni güvenlik personeli, ülke genelinde güvenliği sağlamak için göreve başlayacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:17
Suriye'de 1000 Yeni Kolluk Kuvveti Mezun Oldu

Suriye'de Güvenlik Güçlerinin Mezuniyet Töreni

Suriye, İçişleri Bakanlığı Genel Güvenlik İdaresi'ne bağlı akademide eğitimlerini tamamlayan 1000 kolluk kuvveti için mezuniyet töreni düzenledi. Bu tören, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan yeni kolluk kuvveti yetiştirme programının bir parçası olarak gerçekleşti.

Yeni Güvenlik Güçleri Eğitimlerini Tamamladı

Başkent Şam'ın Kabun bölgesi'nde düzenlenen törende, yeni güvenlik güçleri siyah üniformalarıyla hazır bulundu. Mezunlar, akademinin eğitim alanında bir araya gelerek, eğitim hareketleri yaptı ve komutlara uygun şekilde pozisyon aldı.

Güvenlik Görevi Açıklaması

Mezuniyet töreninde konuşan güvenlik güçlerinin eğitiminden sorumlu Muaviye Hatib, yeni mezunların 24. dönem polis eğitim kursunu başarıyla tamamladığını ifade etti. Hatib, mezun olan 1000 yeni polisin, Suriye'nin tüm illerinde güvenliği sağlamakla görevlendirileceğini belirtti.

Toplum ihtiyaçlarına yönelik hızlandırılmış kurslar düzenlediklerini aktaran Hatib, önümüzdeki günlerde eğitimlerin daha da yoğunlaşacağını kaydetti. Ayrıca, yeni mezun polislerin, lise veya üniversite düzeyinde çeşitli eğitim niteliklerine sahip olduğu ve Suriye'nin farklı bölgeleri'nde karakollar ve trafik birimlerinde görev alacakları bilgisini verdi.

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