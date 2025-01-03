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Suriye'de 17 Yıl Hapis Yatan Filistinli: 'Yeniden Doğdum'

Suriye'de 17 yıl hapiste kalan Filistinli İbrahim Ferihat, işkence dolu anılarını anlattı ve özgürlüğüyle yeniden doğmuş hissettiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:32
Suriye'de 17 Yıl Hapis Yatan Filistinli: 'Yeniden Doğdum'

17 Yıl Süren Zindan Hayatı

Filistinli İbrahim Ferihat (75), Suriye'de Baas rejiminin hapishanelerinde 17 yıl boyunca suçsuz yere tutulduğunu vurguladı. 17 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Ferihat, kendisini 'yeniden doğmuş' gibi hissettiğini belirtti.

İşkence ve Eziyet Dolu Yıllar

Ferihat, Şam'daki ünlü 'Filistin Şubesi' hapishanesinde 9 ay hapis yattığını ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığını ifade etti. Sorgu döneminin hemen ardından bodrum katına götürüldüğünü aktaran Ferihat, burada demir kelepçelerle asıldığını ve elektrik verildiğini anlattı.

Hayatta Kalabilmek İçin Mücadele

Ferihat, o dönemlerde kendisine bir yumurta verildiğini ve bu yumurtanın hayatını sürdürebilmesi için bir 'can simidi' olduğunu dile getirdi. Hapiste isim yerine sayı ile anıldığını belirten Ferihat, “O zamanlar sadece '31' sayısıydım” dedi.

Özgürlük Umudu ve Coşku

9 ay boyunca hapiste birçok acı hatıra biriktiren Ferihat, özgürlük gününü şu sözlerle anlattı: “Hapishanenin kapıları açıldığı gün sanki kıyamet günüydü. Herkes kurtulmak için koşturuyordu.” 35 kilometre koştuğunu belirten Ferihat, gördüğü manzaranın 'olağanüstü' olduğunu aktardı.

Aile Hasreti ve Korkular

Ferihat, hapisteyken ailesiyle yalnızca bir kez görüşebildiğini ifade etti. O ziyaretin ardından ailesine yeniden gelmelerini istemediğini belirten Ferihat, yaşadığı korkuları paylaştı: “Benim başıma gelenlerin onlardan birinin de başına gelmesinden endişe ettim.”

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