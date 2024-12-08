DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.461.430,86 0,69%

Suriye'de 61 Yıllık Baas Rejimi Çöktü: Tarihi Gelişmeler

Suriye'deki Baas rejiminin çöküş süreci, 61 yıl süren iktidarın ardından halk hareketleriyle sona erdi. İşte yaşanan önemli olaylar.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:16
Suriye'de 61 Yıllık Baas Rejimi Çöktü: Tarihi Gelişmeler

Suriye'de 61 Yıllık Baas Rejiminin Çöküş Süreci

Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde 15 Mart 2011'de öğrencilerin okul duvarına yazdığı "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi." ifadesi, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü için bir dönüm noktası oldu. Bu halk hareketinin ardından, 8 Aralık 2024'te muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele almasıyla Baas Partisi'nin iktidarı sona erdi.

Son Günlerin Gelişmeleri

Rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer gruplar, Suriye'de yürüttükleri operasyonlarla 27 Kasım sabahı Halep'in batı kırsalında çatışmalara başladı. İşte kritik tarihlerin özetleri:

27 Kasım

HTŞ, Kuptan Cebel'den başlayarak geniş çaplı bir operasyon başlattı. Diğer gruplar da bu operasyona katıldı.

28 Kasım

Rejim karşıtı gruplar, Beşşar Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirerek Halep çevresinde önemli yararlar sağladı.

29 Kasım

REJİM karşıtı gruplar, İdlib ilinin stratejik Serakib ilçesini kontrol altına alarak Halep kent merkezine ilerledi.

30 Kasım

Halep’te birçok mahallede kontrolü sağlayan gruplar, Halep Uluslararası Havalimanı’na da hakim olmuştur. Ayrıca, İdlib ve çevresinde birçok stratejik nokta ele geçirildi.

1 Aralık

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonunu başlattı ve Tel Rıfat'ı tamamen ele geçirdi.

2-4 Aralık

Savaşın devamında, rejim karşıtı gruplar Hama ilinde birçok alanı geri aldı. 4 Aralık'ta, Esed rejimi güçleri gözaltına alma operasyonlarına hız verdi.

5-8 Aralık

Şam ve çevresindeki çatışmalar hızlanarak devam etti; 8 Aralık'ta muhalifler, Şam'da kilit öneme sahip yerlere girmeyi başardı ve Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi.

Öte yandan, rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed ailesi döneminin sona ermesiyle birlikte çeşitli şehirlerde Baas rejimine ait heykelleri yıkmaya başladılar. Basında yer alan videolarla, Beşşar Esed'in devrildiği bilgisi dünyaya duyuruldu. Bu gelişmeler, Suriye'deki iç savaşın seyrini değiştiren tarihi anlar olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı
2
Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Kral Şakir Temalı Oyun Parkı Palladium AVM'de Kapılarını Açtı
4
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti
5
Irak, El-Kaim Sınır Kapısı'nın Kapatıldığını Duyurdu
6
Beşşar Esed Görevden Ayrıldı ve Suriye'yi Terk Etti
7
Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor