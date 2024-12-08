Suriye'de 61 Yıllık Baas Rejimi Çöktü: Tarihi Gelişmeler

Suriye'de 61 Yıllık Baas Rejiminin Çöküş Süreci

Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde 15 Mart 2011'de öğrencilerin okul duvarına yazdığı "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sana geldi." ifadesi, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü için bir dönüm noktası oldu. Bu halk hareketinin ardından, 8 Aralık 2024'te muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele almasıyla Baas Partisi'nin iktidarı sona erdi.

Son Günlerin Gelişmeleri

Rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve diğer gruplar, Suriye'de yürüttükleri operasyonlarla 27 Kasım sabahı Halep'in batı kırsalında çatışmalara başladı. İşte kritik tarihlerin özetleri:

27 Kasım

HTŞ, Kuptan Cebel'den başlayarak geniş çaplı bir operasyon başlattı. Diğer gruplar da bu operasyona katıldı.

28 Kasım

Rejim karşıtı gruplar, Beşşar Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirerek Halep çevresinde önemli yararlar sağladı.

29 Kasım

REJİM karşıtı gruplar, İdlib ilinin stratejik Serakib ilçesini kontrol altına alarak Halep kent merkezine ilerledi.

30 Kasım

Halep’te birçok mahallede kontrolü sağlayan gruplar, Halep Uluslararası Havalimanı’na da hakim olmuştur. Ayrıca, İdlib ve çevresinde birçok stratejik nokta ele geçirildi.

1 Aralık

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonunu başlattı ve Tel Rıfat'ı tamamen ele geçirdi.

2-4 Aralık

Savaşın devamında, rejim karşıtı gruplar Hama ilinde birçok alanı geri aldı. 4 Aralık'ta, Esed rejimi güçleri gözaltına alma operasyonlarına hız verdi.

5-8 Aralık

Şam ve çevresindeki çatışmalar hızlanarak devam etti; 8 Aralık'ta muhalifler, Şam'da kilit öneme sahip yerlere girmeyi başardı ve Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi.

Öte yandan, rejim karşıtı silahlı gruplar, Esed ailesi döneminin sona ermesiyle birlikte çeşitli şehirlerde Baas rejimine ait heykelleri yıkmaya başladılar. Basında yer alan videolarla, Beşşar Esed'in devrildiği bilgisi dünyaya duyuruldu. Bu gelişmeler, Suriye'deki iç savaşın seyrini değiştiren tarihi anlar olarak kaydedildi.