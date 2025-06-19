Suriye'de Baas Rejimi Sonrası İlk Parlamento 90 Gün İçinde Kurulacak

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir parlamento kurulması hedefleniyor. Yüksek Seçim Komisyonu, parlamentonun 60 ile 90 gün içinde oluşturulmasının planlandığını duyurdu.

Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed el-Ahmed ve Komisyonun Medya Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'da düzenledikleri basın toplantısında sürecin detaylarını paylaştı. Ahmed, seçim sürecinin geçiş döneminin gerçekleri ve ulusal sorumluluklar doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. "Klasik bir seçim düzenleyeceğimizi iddia etmiyoruz. Geçiş sürecinin doğası gereği seçimler olağan şartlardan farklı ortamda yürütülecek," dedi.

Ayrıca, geçici seçim sistemi taslağının hazırlandığını belirten Ahmed, "Hiç kimseyi dışlamadan kapsayıcı bir yapı hedefliyoruz. Yetki ile toplumsal temsiliyet arasında dengeli bir dağılım sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Parlamento üyelerinin yüzde 70'inin yetkin isimlerden, yüzde 30'unun ise toplumun ileri gelenlerinden oluşacağını söyleyen Ahmed, Komisyon Sözcüsü Necme'nin de seçim heyetlerini belirleyecek alt grupların oluşturulacağını duyurdu.

Devrik rejim sonrası ilk parlamentonun 60 ile 90 gün içinde kurulması planlanırken, süreçte en yaşlı üyenin oturuma başkanlık edeceği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 13 Haziran'da Yüksek Seçim Komisyonunun kurulmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. Yeni parlamento 150 kişiden oluşacak ve bu üyelerin üçte ikisi Yüksek Seçim Komisyonu tarafından, kalan üyeleri ise Şara tarafından seçilecek.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Yüksek Seçim Komisyonu, parlamentonun 60 ile 90 gün içinde kurulmasının planlandığını açıkladı. Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed el-Ahmed ile Komisyonun Medya Sözcüsü Nevvar Necme (fotoğrafta), başkent Şam'da sürece ve çalışma gündemlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Yüksek Seçim Komisyonu, parlamentonun 60 ile 90 gün içinde kurulmasının planlandığını açıkladı. Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed el-Ahmed ile Komisyonun Medya Sözcüsü Nevvar Necme (fotoğrafta), başkent Şam'da sürece ve çalışma gündemlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.