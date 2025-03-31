Suriye'de Baas Rejiminin Düşüşüyle İlk Bayram Namazı Kılındı

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı. Ülkenin tüm illerinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram coşkusunu yaşamak için bir araya geldi.

İlk bayram namazına katılanlar, tekbirler eşliğinde saf tuttu ve dualar etti. Namazın ardından yapılan hutbede, birlik ve beraberlik mesajlarının önemine vurgu yapılarak, Suriye halkının zor bir süreçten geçtikten sonra yeni bir başlangıç yapması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, ülkenin yeniden inşası ve barışın sağlanması için dualar edildi.

Bayram namazını Emevi Camii'nde kılan Ömer Şahrur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’de Esed rejimi olmadan ilk bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şahrur, "Halkımızı fakirleştiren, aşağılayan, öldüren ve göç ettiren zalim rejimden kurtulduk. Bugün, tüm İslam alemiyle birlikte özgürce bayram sevincini yaşıyoruz." dedi.

Birlik ve beraberlik temasını öne çıkaran Şahrur, “Bu zafer, kahramanlarımızın mücadelesi ve kardeş Arap ülkeleri ile Türkiye’nin büyük desteği sayesinde gerçekleşti. İnşallah Suriye, bir daha asla zulüm ve istibdat yönetimine dönmeyecek.” diye ekledi.

Suudi Arabistan’da yaşayan ve yakında Suriye’ye geri döneceğini belirten Haviye Attar, mutluluğunu paylaşarak, "Artık özgürlüğün tadını çıkarıyoruz. Şu an her konuda özgürüm ve bu bana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Esed döneminde korku ve baskı vardı. Onun yönetimi insanı tiksindiriyordu. Allah onu kahretsin. Ama şimdi, hamdolsun, özgürce duygularımızı ifade edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İbadet özgürlüğüne de değinen Attar, "Artık namazımızı kılabiliyor, Emevi Camii’ni ziyaret edebiliyoruz. Eskiden bu mümkün değildi. Allah’a şükürler olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramı özellikle ülkesinde geçirmek için İngiltere’den gelen Ragad Şamiye, "Esed rejimi 60 yıldır ülkeyi yaşanmaz hale getirdi. Ama artık özgürüz. İnşallah kısa sürede ülkemizi yeniden inşa edeceğiz." diyerek umut dolu bir geleceğe işaret etti.