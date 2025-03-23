Suriye'de Devrik Esed Rejimi Subayı İran Bağlantısıyla Yakalandı

Suriye'de güvenlik güçleri, devrik Esed rejiminin liderinin kardeşi Mahir Esed'in yakın arkadaşı olan Tuğgeneral Abdulkerim Ahmed el Hamada'yı yakaladı. Hamada, İran Devrim Muhafızları ile Suriye rejim subayları arasında irtibat sorumlusuydu.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye Haber Ajansı SANA tarafından aktarılan haberde, Deyrizor Valiliği Genel Güvenlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda Hamada’nın tutuklandığı bildirildi. Özellikle Esed rejimi dönemiyle bağlantılı olarak sunduğu uzlaşma dosyasıyla dikkat çeken Hamada’nın, İran ile olan bağlantılarının hükümet üzerinde nasıl bir etki yarattığı merak konusu.

Güvenlik güçleri, devrik Esed rejimi subaylarının suça karışmış olanlarına yönelik arama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu operasyonların, Suriye'deki güvenlik durumunu iyileştirmek adına atılan adımlar olduğu ifade ediliyor.