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Suriye'de Devrik Rejim Unsurlarının Pususu: 14 Ölü, 10 Yaralı

Suriye'nin Tartus ilinde devrik rejim unsurlarının düzenlediği pusuda 14 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 01:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 01:52
Suriye'de Devrik Rejim Unsurlarının Pususu: 14 Ölü, 10 Yaralı

Suriye'de Devrik Rejim Unsurlarından Saldırı

Suriye'nin Tartus ilinde, devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerine kurduğu pusu sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

Yeni yönetimin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, devrik rejim unsurlarının Tartus'taki İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere pusu kurduğunu duyurdu.

Abdurrahman, "Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

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