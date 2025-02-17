Suriye'de Huraseddin Örgütünün Üst Düzey Yetkilisi Öldürüldü

CENTCOM, Suriye'de El Kaide ile bağlantılı Huraseddin örgütünün üst düzey bir yetkilisini öldürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 03:22
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 03:22
Suriye'de Huraseddin Örgütünün Üst Düzey Yetkilisi Öldürüldü

Huraseddin Örgütünün Üst Düzey Yetkilisi Suriye'de Öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de gerçekleştirdiği bir hava operasyonunda, El Kaide bağlantılı Huraseddin (Had) örgütünün üst düzey bir finans ve lojistik yetkilisini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

CENTCOM, 15 Şubat'ta kuzeybatı Suriye'de hedef aldığı bu kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu hava saldırısının, teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına yönelik saldırı planlarını etkisiz hale getirme çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Aynı zamanda, CENTCOM'un ABD ve müttefik kuvvetlere saldırmayı planlayan gruplara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

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