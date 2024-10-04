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Suriye'de İran Destekli Grupların ABD Üssüne Roketli Saldırı Girişimi

Deyrizor'da İran destekli grupların ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi; hava savunmaları başarılı oldu.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:25
Suriye'de İran Destekli Grupların ABD Üssüne Roketli Saldırı Girişimi

Suriye'de Roketli Saldırı Girişimi

Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli gruplar, ABD ordusunun bulunduğu bir üssü hedef alarak roketlerle saldırı girişiminde bulundu.

Saldırının Detayları

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısında yer alan Haşşam ve Murat köylerinde konuşlanmış olan İran destekli gruplar, akşam saatlerinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketli saldırı gerçekleştirmeyi denedi.

Hava Savunma Sistemleri Başarılı Oldu

Üsteki hava savunma sistemleri, roketleri hedeflerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeyi başardı. Olayla ilgili ABD tarafından henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Devam Eden Tensionlar

Haseke ve Deyrizor illerindeki ABD üsleri, sürekli olarak roket ve kamikaze İHA saldırılarına maruz kalıyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilirken, il merkezi ve çevresindeki diğer kırsal alanlar Beşşar Esed rejimi ile İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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