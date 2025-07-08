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Suriye'de Kayıp Çocukların Akıbetini Araştırmak İçin Komite Kuruldu

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi döneminde kaybolan çocukların akıbetini araştırmak üzere yeni bir komite kuruldu.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 22:25
Suriye'de Kayıp Çocukların Akıbetini Araştırmak İçin Komite Kuruldu

Suriye'de Kayıp Çocukların Akıbetini Araştırmak İçin Komite Kuruldu

Suriye, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen çocuklar ile yetimhanelerde bulunan kimliği belirsiz çocukların akıbetini ortaya çıkarmak amacıyla yeni bir komite kurdu.

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Komite Sözcüsü Ragda Zeydan, yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Zeydan, devrik Esed rejimi döneminde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı görevini yürüten iki ismin çeşitli yasal ihlaller nedeniyle yeni hükümet döneminde tutuklandığını belirtti. "Bu kişilerin söz konusu ihlallere karıştığını gösteren delillere sahibiz." dedi.

Yetimhanelerde bulunan bazı çocukların kimliklerinin tespiti için DNA analizlerinin gündemde olduğunu vurgulayan Zeydan, komitenin şu anda saha araştırması ile bilgi toplama sürecinde bulunduğunu açıkladı. Zeydan, "Devrik rejimin bıraktığı en büyük engellerden biri, kayıp çocuklara ilişkin resmi belge ve bilgi eksikliğidir." diye konuştu.

Komitenin, kayıp çocuklar dosyası kapsamında çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Zeydan, tüm çocukların kimliğinin belirlenmesi ve akıbetlerinin ortaya çıkarılması için etkin bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti. Ayrıca, devrik Esed rejiminin hapishanelerde tuttuğu kişilerin zorla alıkonulan ve kaybolan yakınlarının durumunu araştırmak üzere de bir komite oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

Suriye'de, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen çocuklar ile yetimhanelerde...

Suriye'de, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen çocuklar ile yetimhanelerde bulunan kimliği belirsiz çocukların akıbetini ortaya çıkarmak amacıyla komite kuruldu. Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Komite Sözcüsü Ragda Zeydan (ortada), yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Suriye'de, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen çocuklar ile yetimhanelerde...

Suriye'de, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen çocuklar ile yetimhanelerde bulunan kimliği belirsiz çocukların akıbetini ortaya çıkarmak amacıyla komite kuruldu. Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Komite Sözcüsü Ragda Zeydan (ortada), yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

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