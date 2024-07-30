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Suriye'de PKK/YPG'nin Çocukları Kaçırması Devam Ediyor

PKK/YPG, Suriye'de 3 çocuğu daha silahlı kadrosuna katmak üzere kaçırdı. Uluslararası raporlar endişe verici bulgular sunuyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:01
Suriye'de PKK/YPG'nin Çocukları Kaçırması Devam Ediyor

PKK/YPG'nin Çocuk Kaçırma Faaliyetleri Sürüyor

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Rakka ili ve Münbiç ilçesinde üç çocuğu, silahlı kadrosuna katmak amacıyla kaçırdığı bilgisi alındı. Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'in Münbiç ilçesinden 13 yaşındaki A.F.C. ile Rakka’dan 14 ve 15 yaşlarındaki A.A.S. ve M.A.A'nın, PKK/YPG'li teröristler tarafından alıkonulduğunu ifade etti.

Ailelerle İletişim Engeli

Ahmed, çocukların aileleriyle iletişim kurmalarının engellendiğini hatırlatarak, kaçırılan gençlerin silahlı eğitim almak üzere sözde eğitim kamplarına götürüldüğünü belirtti. Ayrıca, PKK/YPG'nin 2023 yılının başından itibaren Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde 35’ten fazla çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığını da vurguladı.

Birleşmiş Milletler Raporu

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2023 yılına ait "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda belirtilen verilere göre, PKK/YPG ve bağlı gruplar Suriye’de 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna dahil etti. Raporda, teröristlerin 2023 yılında toplamda 8 çocuğu öldürdüğü veya sakat bıraktığı yer aldı.

Guterres'in Endişeleri

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Suriye'de çocuklara karşı işlenen ihlallerin sayısı son derece endişe verici. Uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna uyulması gerektiği gibi, tüm çocukların derhal serbest bırakılması, okul ve hastanelere saldırıların sonlandırılması ve bu binaların askeri amaçlarla kullanılmaması zorunludur." sözlerini dile getirdi.

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