Suriye'de Savaş Suçluları Yargı Önünde Hesap Vermek Üzere Aranıyor

Savaş Suçluları Yargı İçin Bekliyor

Suriye'deki insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, devrik Baas rejimi savaş suçlarıyla yüzleşmek zorunda.

Suriye halkı, insanlık suçları işleyen devrik rejim yetkililerinin, 2011'de başlayan iç savaş boyunca gerçekleştirdiği kimyasal silah kullanımı, işkence, ve zorla yerinden etme gibi eylemler için yargılanmasını bekliyor. Bu suçlar, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer kuruluşlar tarafından belgelenmiş durumda.

Ancak, Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde uyguladığı vetolar nedeniyle bu savaş suçluları, henüz yargı önüne çıkarılamadı.

Beşşar Esed'in Rolü

Devlet Başkanı Beşşar Esed, 2011'de barışçıl gösterilere karşı güvenlik güçlerini harekete geçirerek yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın verilerine göre, devrimden önceki on iki yıl boyunca, rejim, muhaliflerin denetimindeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah kullandı.

Mahir Esed ve Savaş Suçları

Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed, Suriye'deki askeri operasyonların kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mahir Esed, Doğu Guta ve Han Şeyhun'daki kimyasal saldırıların emirlerini veren kişi olduğu iddiasıyla suçlanıyor.

Ali Memluk ve Zindanlarda İşkence

Esed'in sağ kolu olarak bilinen Ali Memluk, insan hakları ihlalleri ve savaş suçları nedeniyle istihbarat ve güvenlik mekanizmalarının başında yer aldı. Memluk'un, rejimin hapishanelerinde işkence ve kötü muamele uygulamakla sorumlu olduğu belirtiliyor.

Cemil Hasan'ın İhlalleri

Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesinin eski başkanı Cemil Hasan, işkence, yargısız infaz ve kitlesel gözaltılarla suçlanıyor. Hasan, Şam'daki gözaltı tesislerinde sistematik olarak işkence yaptığı iddialarıyla karşı karşıya.

Özellikle Atıf Necib'in Sorumlulukları

Esed'in kuzeni Atıf Necib, Dera'daki barışçıl gösterileri bastırmak için orantısız güç kullanmakla tanınan bir figür. Gözaltına alınan sivillere şiddet uygulamakla suçlanıyor.

İşlenen Suçların Kayıtları

Suriye İnsan Hakları Ağı, 14 yıl boyunca işlenen suçları belgelerken 16 bin 200 kişilik bir veri tabanı oluşturdu. Bu listede, eski rejim üyeleri ve milis güçlerinden 6 bin 724 kişinin adı yer almakta.

Rejim lideri Beşşar Esed ve birçok üst düzey askeri yetkilinin adı, uluslararası mahkemelere sunulan belgelerde yer almakta. Bu durumu değiştirmek için Suriye halkı, adaletin bir an önce sağlaması gerektiğini düşünüyor.