Suriye'de terör örgütüne ait çok sayıda cephene ele geçirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine sızmak isteyen teröristlerin silah ve mühimmatları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ele geçirildi. MSB, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın başarıyla imha edildiğini duyurdu.

Suriye'de terör örgütüne ait çok sayıda cephene ele geçirildi
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, terör yuvalarına yönelik operasyonlara devam edildiği mesajı verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerle mücadelesin devam ettiği ve bu doğrultuda Zeytin Dalı harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan teröristlere yönelik çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildiği bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, teröristlere ait 2 M-4 piyade tüfeği, 1 M4A1 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 AK-47 piyade tüfeği, 10 RPG-7 sevk fişeği ve mühimmatı, 25 el bombası, 19 şarjör, 1 kamera, 1 telefon, 2 telsiz ve 1 termal dürbünün bulunduğu belirtildi.

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