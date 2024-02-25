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Suriye'de teröristlerin saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

PKK/YPG’nin Suriye’nin doğusunda kontrol altında tuttukları bölgeden Fırat’ın batısında balık tutan sivillere saldırması 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 25.02.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 14:54
Suriye'de teröristlerin saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

PKK/YPG teröristleri, Deyrizor’un Şinan köyünde bulunan bir okula yerleşerek 10 gün önce sivillere ateş etmiş ve N.E.A. adlı bir çocuğun ölümüne sebep olmuştu. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), yazılı bir açıklama yaparak, terör örgütünün Deyrizor’daki N.E.A. cinayetiyle insan hakları hukukuna aykırı davrandığını ve suçluların hesap vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD ordusunun desteğini alan PKK/YPG, "DEAŞ’la savaş" bahanesiyle Deyrizor’u işgal etmiş durumda. Deyrizor’da yaşayan Arapların hepsini tehdit eden terör örgütü, çocukları kaçırarak silahlı eğitime tabi tutuyor.

PKK/YPG, bölgedeki petrol kuyularını gasp ederek, ABD’nin yaptırımlarını dikkate almadan Şam yönetimine kaçak yollarla satıyor ve elde ettiği geliri kendi amaçları için harcıyor. Bölge insanı ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan yoksun bırakılıyor. Deyrizor’un Fırat’ın doğusundaki toprakları ABD’nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG’nin elinde, il merkezi ve diğer kırsal alanlar ise Beşşar Esed rejimi ve İran’ın desteklediği grupların hakimiyetinde.

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