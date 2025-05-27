Suriye'de Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex Kapılarını Açtı

Suriye'de, Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da düzenlenen Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuarın açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ile Suriye’den üst düzey bakanlık yetkilileri katıldı. Büyükelçi Köroğlu, Türk stantlarını gezerek, şirket temsilcileriyle etkileşimde bulundu.

8 Aralık 2024’te Baas rejiminin yıkılmasının ardından gerçekleştirilen bu fuar, 2 Haziran'a kadar devam edecek. Toplamda 740 yerli ve yabancı şirketin katıldığı bu önemli etkinlikte, Türkiye 112 yapı ve inşaat firmasıyla en geniş katılımı sağlayan ülke oldu. Çin, Suudi Arabistan ve Ürdün de fuara katılan ülkeler arasında yer alıyor.

Bir hafta sürecek olan fuar çerçevesinde, şirket temsilcileri 15 teknik seminer ve sunum gerçekleştirecek.

“Türkiye’nin Katılımı Gurur Verici”

Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmelerin ardından Suriye halkının 60 yıl sonra ilk kez gerçek özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti. Daha önce düzenlenen fuarların olduğunu ancak bu fuarın yapı malzemeleri odağında daha geniş katılımlı olduğunu belirtti.

Köroğlu, "Türkiye’nin en kalabalık şirket grubu ile fuarda yer alması hem gurur verici hem de umut verici." diyerek Türkiye'nin her zaman Suriye halkının yanında olduğunu vurguladı. Zaferin ardından yalnızca dört gün içinde Şam’da büyükelçiliklerinin yeniden açıldığını hatırlattı.

Büyükelçi, savaş nedeniyle büyük ölçüde yıkıma uğrayan Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye’nin önemli bir rol oynamasını beklediklerini belirterek, "Müteahhitlik ve altyapı alanlarında dünya çapında öne çıkan bir ülke olan Türkiye, coğrafi ve tarihsel yakınlığıyla bu sürece güçlü katkı sunacak." dedi.

Köroğlu, yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Suriye’nin kısa sürede toparlanacağına inandıklarını ve Türk iş insanlarının Suriyeli ortaklarla birlikte çalışarak halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli roller üstleneceğinin altını çizdi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da, onlarca Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Suriye'den üst düzey bakanlık yetkilileri de katıldı. Toplam 740 yerli ve yabancı şirketin katıldığı fuarda, Türkiye 112 yapı ve inşaat firmasıyla en geniş katılımı sağlayan ülke oldu. Çin, Suudi Arabistan ve Ürdün de fuara katılan ülkeler arasında yer aldı. Büyükelçi Köroğlu, fuar alanında Türk stantlarını gezerek şirket temsilcileriyle sohbet etti.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da, onlarca Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Suriye'den üst düzey bakanlık yetkilileri de katıldı. Toplam 740 yerli ve yabancı şirketin katıldığı fuarda, Türkiye 112 yapı ve inşaat firmasıyla en geniş katılımı sağlayan ülke oldu. Çin, Suudi Arabistan ve Ürdün de fuara katılan ülkeler arasında yer aldı. Büyükelçi Köroğlu, fuar alanında Türk stantlarını gezerek şirket temsilcileriyle sohbet etti.