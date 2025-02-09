Suriye'de Yasaklı Film 'Kötü Oğul' İlk Kez Gösterimde

Devrik Baas Rejimi Döneminde Yasaklı Olan 'Kötü Oğul'

Suriye'de devrik Baas rejimi döneminde yasaklı filmler listesine alınan 'Kötü Oğul', başkent Şam'da ilk kez seyirciyle buluştu. Oyuncu Gatfan Gannum tarafından yönetilen film, Şam'daki Devlet Opera Binasında gösterildi.

Büyük İlgiyle Karşılandı

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği filmin gösterimi, ülke içindeki ilk buluşma olma özelliğini taşıyor. 2024'te çekilen 'Kötü Oğul', Hafız Esed ve Beşşar Esed dönemlerinde Baas rejiminin halka yönelik zulmü ile baskılarını konu alıyor.

Yönetmenin Duyguları

Gannum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasaklı filmin gösterime girmesinin kendisini son derece mutlu ettiğini ifade etti. "Çok sayıda kişinin burada olmasından dolayı çok mutluyum. Katılım sağlamalarından dolayı gururluyum." şeklinde konuştu.

İzleyiciye Teşekkür

Filmin Suriye'de seyirciyle buluşma arzusunun gerçekleştiğini belirten Gannum, "İnsanların sinemaya ilgi göstermesini hep istiyorum. Vatandaşlar bu çalışmalara çok istekli. Filmi izlemeye gelen herkese teşekkür ederim." dedi.