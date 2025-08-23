Suriye'de Yeni Banknotlar Aşamalı Olarak Tedavüle Giriyor

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, ülkenin parasal ve mali reform süreci kapsamında yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini duyurdu. Husariyye, açıklamasını Suriye resmi haber ajansı SANAya yaptı.

Husariyye, yeni banknotların "güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta" basılacağını ve sahteciliğe karşı yüksek güvenlik önlemleriyle donatılacağını belirtti.

Yeni para birimlerinin tedavüle sunulmasının amacını açıklayan Husariyye, "Bu süreç, para arzını artırmak için değil, nakit dolaşımını daha etkin yönetmek ve ödeme sistemlerini kolaylaştırmak için yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Aşamalı geçiş planı

Husariyye, basılacak para miktarının ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına göre titizlikle belirleneceğini söyledi. Plan kapsamında ilk aşamada yeni banknotlar mevcut banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasaya sürülecek ve mevcut banknotlar ilk aşamada dolaşımdan çekilmeyecek.

İkinci aşamada eski banknotların yenileriyle değişimine başlanacak, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağı bildirildi.

Güvenlik, hedefler ve bilgilendirme

Yeni banknotların yüksek teknik standartlara sahip olacağı vurgulandı; böylece ulusal para birimine olan güvenin artması ve kullanıcı haklarının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Husariyye ayrıca, yeni banknotlara ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmak üzere ulusal çapta bir bilgilendirme kampanyası başlatmayı planladığını bildirdi.