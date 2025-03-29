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Suriye'de Yeni Genel Müftü Usame Rifai Atandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Usame Rifai'yi yeni Genel Müftü olarak atadı ve Yüksek Fetva Konseyi kuruldu.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 01:36
Suriye'de Yeni Genel Müftü Usame Rifai Atandı

Suriye'de Yeni Genel Müftü Usame Rifai'nin Atanması

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Usame Rifai'yi ülkenin Genel Müftülüğüne atadı. Bu atama, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 7 No'lu Karar kapsamında gerçekleştirildi.

Yeni Genel Müftü'nün Görevleri

Şeyh Usame el-Rifai, ülkenin yeni Genel Müftüsü olarak Yüksek Fetva Konseyi'nin çalışmalarını denetlemekle ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlendirildi. Kararda, rasmi ve uluslararası platformlarda Suriye'yi temsil etme yetkisi de verildiği belirtildi.

Yüksek Fetva Konseyi'nin Oluşumu

Öte yandan, 8 No'lu Karar ile yeni bir Yüksek Fetva Konseyi oluşturuldu. Bu Konseyin görevleri arasında fetvaların yayımlanması, Şer'i hükümlerin açıklanması, illerdeki müftü ve fetva komisyonlarının atanması ile fetva merkezlerinin denetlenmesi yer almaktadır.

Kararda, Konsey'in, kararlarını oy çokluğuyla alacağı ve eşitlik durumunda başkanın kararının belirleyici olacağı ifade edilmiştir. Alınan bu kararların yürürlüğe girdiği ve resmi gazetede yayımlandığı bildirilmektedir.

Şeyh Usame el-Rıfai Kimdir?

1944'te Şam'da doğan Şeyh Usame el-Rıfai, Suriye'nin önde gelen Sünni alimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Şam Üniversitesinde Arap dili eğitimi aldıktan sonra, 1971'de babasının adını taşıyan camide imamlık görevi yapmıştır.

El-Rıfai, 1981 yılında Esed rejimi tarafından Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu iddiasıyla suçlanarak Suudi Arabistan'a sürgüne gönderildi. 2000 yılında Hafız Esed'ın ölümünün ardından Suriye'ye dönen el-Rıfai, dini çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir.

2011'de Suriye ayaklanması sırasında muhalefetin yanında yer alan Şeyh Usame el-Rıfai, rejim güçleri tarafından saldırıya uğramış ve ardından Türkiye'ye geçerek Şam Alimler Birliği ve Suriye İslam Konseyi'ni kurmuştur.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Usame Rifai'yi ülkenin Genel Müftülüğüne atadı. Cumhurbaşkanlığı...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Usame Rifai'yi ülkenin Genel Müftülüğüne atadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 7 No'lu Karar kapsamında, Şeyh Usame el-Rifai ülkenin yeni Genel Müftüsü olurken, Genel Müftü Yüksek Fetva Konseyi'nin çalışmalarını denetlemekle ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlendirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Usame Rifai'yi ülkenin Genel Müftülüğüne atadı. Cumhurbaşkanlığı...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Usame Rifai'yi ülkenin Genel Müftülüğüne atadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 7 No'lu Karar kapsamında, Şeyh Usame el-Rifai ülkenin yeni Genel Müftüsü olurken, Genel Müftü Yüksek Fetva Konseyi'nin çalışmalarını denetlemekle ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlendirildi.

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