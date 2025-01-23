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Suriye'deki Hava İstihbarat Şubesi'nin Dehşet Verici Gerçekleri Ortaya Çıktı

Suriye'de Hava İstihbarat Şubesi'nde yaşanan insanlık dışı koşullar ve işkence, zulmü anlatan gözyaşlarıyla kayıt altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:25
Suriye'deki Hava İstihbarat Şubesi'nin Dehşet Verici Gerçekleri Ortaya Çıktı

Suriye'deki Hava İstihbarat Şubesi'nin Karanlık Yüzü

AA, Suriye'nin en korkulu rüyalarından biri olan Hava İstihbarat Şubesini görüntüleyerek, devrik Beşşar Esed rejiminin işlediği suçların kanıtlarını gözler önüne serdi.

İşkenceye Maruz Kalan Çocukların Özlemi

Şube, iç savaş sırasında gözaltına alınan çocuk ve gençlerin işkence gördüğü bir yer haline geldi. AA muhabirleri tarafından görüntülenen bu merkezde, tutsakların kaldığı "kırmızı hücre" ve "siyah oda" olarak adlandırılan, hijyen koşullarının olmadığı ufak hücreler dikkat çekiyor.

Alıkonulan çocukların "baba seni özledim" ve "anne seni özledim" yazarak duvarlara kazıdığı yazılar, burada yaşanan derin özlemi gözler önüne seriyor. Sorgu merkezindeki koğuşlarda ve tek kişilik hücrelerde yerde yatan karton parçaları ve battaniyeler, bu insanlık dışı koşulları ortaya koyuyor.

Mecideddin Ahmed el-Huşen'in Tanıklığı

Şam'ın Kabun Mahallesi'nden Mecideddin Ahmed el-Huşen, devrik Esed rejimi tarafından 21 Temmuz 2011'de gözaltına alınarak aynı şubede işkence gören bir genç. Bugün bu yerin güvenliğinden sorumlu olan Huşen, o dönemde yaşadıklarını paylaşarak, tutuklamaların keyfi olduğunu ve bunun ardında yatan amacı açıkça dile getiriyor.

İşkencenin Psikolojik Boyutu

Huşen, Maruz kaldığı işkencenin sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olduğunu belirtiyor. Gözaltında kaldığı süre boyunca, kendisiyle birlikte birkaç çocuğun daha zor şartlar altında tutulduğunu ve arkadaşlarının duvarlara özlemlerini yazdıklarını anlatıyor.

Gelecek İçin Umut Var

Huşen, Suriye'de yeni yönetimle birlikte adaletin sağlanacağına olan inancını ifade ediyor ve hiçbir eski rejim mensubunun yeniden iktidara gelmemesi gerektiğini vurguluyor. Yaşadıklarından ders çıkararak, adalete doğru bir ilerlemenin yaşanacağına olan umudunu sürdürüyor.

Bu görüntüler ve tanıkların ifadeleri, Suriye'deki insanlık dramını bir kez daha gözler önüne seriyor. Pençesindeki zulmün ardında kalan acı gerçekler, dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye devam edecek.

Suriye'de onlarca yıl halka korku salan işkence ve sorgu merkezlerinden Hava İstihbarat Şubesi...

Suriye'de onlarca yıl halka korku salan işkence ve sorgu merkezlerinden Hava İstihbarat Şubesi, devrik Beşşar Esed rejiminin işlediği suçların en önemli kanıtlarını barındıran yerlerden biri olarak kayıt altına alınmayı bekliyor. Devrik rejimin iç savaş sırasında gösteri yapan çocuk ve gençleri dahi hücrelere koyduğu Hava İstihbarat Şubesi, AA muhabirleri tarafından görüntülendi. İnsanlık dışı koşullara sahip sorgu merkezindeki koğuşlarda ve tek kişilik hücrelerde yere serilmiş karton parçaları ve battaniyeler bulunuyor.

Suriye'de onlarca yıl halka korku salan işkence ve sorgu merkezlerinden Hava İstihbarat Şubesi...

Suriye'de onlarca yıl halka korku salan işkence ve sorgu merkezlerinden Hava İstihbarat Şubesi, devrik Beşşar Esed rejiminin işlediği suçların en önemli kanıtlarını barındıran yerlerden biri olarak kayıt altına alınmayı bekliyor. Devrik rejimin iç savaş sırasında gösteri yapan çocuk ve gençleri dahi hücrelere koyduğu Hava İstihbarat Şubesi, AA muhabirleri tarafından görüntülendi. İnsanlık dışı koşullara sahip sorgu merkezindeki koğuşlarda ve tek kişilik hücrelerde yere serilmiş karton parçaları ve battaniyeler bulunuyor.

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