Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Brüksel'den Uluslararası Topluma Çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Brüksel'de düzenlenen Suriye'ye destek konulu konferansta uluslararası topluma seslendi. Şeybani, ülkenin yeniden inşası için Esed rejimine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini savunarak, yatırımların artırılması ve mültecilerin dönüşünün sağlanması çağrısında bulundu.

Şeybani'den Yatırım ve Destek Çağrısı

2017'den bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından Brüksel'de düzenlenen ve Şam yönetiminin temsil edildiği ilk konferanın açılışında konuşan Şeybani, "13 yıllık yıkım boyunca Suriye'ye destek veren tüm bağışçı ülkelere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Şeybani, Suriye halkının rejimin bıraktığı zararlı mirasla başa çıkmaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu toplantı, uluslararası çabaları güçlendirmek için gerçek bir fırsat. Burada, tamamen Suriyeliler tarafından temsil ediliyoruz" şeklinde konuştu.

Yolsuzlukla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar

Ulusal Diyalog Konferansı'na atıfta bulunan Şeybani, "Bu, Suriye halkının gerçek ve kapsamlı temsilcilerinin 50 yılı aşkın bir tiranlıktan sonra istişare sürecine katılmasına imkan tanıyan ilk fırsattır" ifadeleriyle yeni yönetimin yolsuzlukla mücadelesini belirtti.

Brüksel Konferansı'nın önemini vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Burada insani yardımdan bahsetmiyoruz; yaptırımların kaldırılması yoluyla yeniden inşa etmemize izin vermek istiyoruz. Suriye halkı büyük acılar çekti ve insani yardıma ihtiyaç var" dedi.

Gerçekçi Bir Plan İçin Çaba

Şeybani, AB'nin bazı sektörel yaptırımları askıya alma kararından memnun kalmalarına rağmen bu önlemlerin beklentileri karşılamadığını ifade etti. "Eski rejime uygulanan yaptırımların kalkması için daha fazla önlem alınmasını istiyoruz. Bu, hayatımızı toparlamamız için bir koşuldur" şeklinde konuştu.

İsrail ve Lazkiye Üzerine Açıklamalar

İsrail'in 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiğine dikkat çeken Şeybani, "Suriye bütüncül bir devlettir. Egemenliğimizi ihlal edenlere karşı kayıtsız kalmayacağız" dedi.

6 Mart'ta Lazkiye'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak, "Suç işleyen herkes cezalandırılacak, adalete teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Şeybani, Suriye'deki koşulların iyileştirilmesinin bölge ve dünya geneline olumlu etkiler yapacağına dikkat çekerek, "Tüm ülkeleri sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ülkemize yatırım yapmaya çağırıyorum. Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşlerine yardımcı olmak için uluslararası toplumun desteğine inanıyoruz" dedi.