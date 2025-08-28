DOLAR
Suriye ile Suudi Arabistan Enerjide Anlaştı: 2,5 GW Yenilenebilir Proje

Suriye Enerji Bakanlığı ile Suudi şirketleri arasında elektrik, petrol ve doğal gazı kapsayan anlaşmalar imzalandı; ACWA Power ile 2,5 GW yenilenebilir planlanıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:58
Suriye ile Suudi Arabistan Enerjide Anlaştı: 2,5 GW Yenilenebilir Proje

Suriye ile Suudi Arabistan enerji alanında kapsamlı anlaşmalar imzaladı

Suriye Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan merkezli şirketler arasında, elektrik, petrol ve doğal gaz alanlarını kapsayan çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Resmi haber ajansı SANA tarafından duyurulan mutabakatlar, enerji altyapısında geniş kapsamlı işbirliğinin işaretini veriyor.

Anlaşmanın kapsamı

İmzalanan belgeler; elektrik üretimi, iletim ve dağıtım istasyonlarının kurulumu, jeofizik ve jeolojik etütler, petrol sahası hizmetleri, kuyu sondajı ve bakımı gibi teknik alanları kapsıyor. Taraflar ayrıca teknik eğitim, yerel iş gücünün geliştirilmesi ve petrol ile doğal gaz sahalarının modern yönetimi ve geliştirilmesine yönelik entegre çözümler üzerinde işbirliği yapmayı kararlaştırdı.

ACWA Power anlaşması ve yenilenebilir projeler

Suriye Enerji Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Süleyman, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan merkezli ACWA Power şirketiyle su ve yenilenebilir enerji alanında bir anlaşma imzalandığını belirtti. Süleyman, bunun Suudi Arabistan ile yeni ortaklıkların temelini oluşturacağını ifade etti.

Süleyman, planlanan yenilenebilir enerji projelerinin yaklaşık 2,5 gigawatt kapasiteye sahip olacağını ve bu projelerin rüzgar ve güneş enerjisi alanında gerçekleştirileceğini kaydetti. Projelerin tamamen Suriye halkına hizmet edeceği vurgulandı.

Zamanlama ve saha çalışmaları

Süleyman, iki ila üç yıl içinde enerji, petrol ve madencilik gibi alanlarda yeni projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti. İmzalanan anlaşma kapsamında kısa sürede sahada teknik ekiplerin çalışma yapacağı ve rüzgar ile güneş enerjisi santralleri için inşaat alanlarının belirleneceği bildirildi.

Tarafların anlaşmaları uygulamaya dönük adımları hızlandırması, bölgesel enerji altyapısında ve yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli gelişmelerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

