Suriye Mağdurlarının Avukatları UCM'ye Çağrı Yaptı: Esed ve İşbirlikçileri Tutuklansın

Suriye'de mağdurların avukatları, Esed ve 17 üst düzey yetkili için UCM'den tutuklama talep etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:45
Suriye Mağdurlarının Avukatları UCM'ye Çağrı Yaptı: Esed ve İşbirlikçileri Tutuklansın

Suriye'de Mağdurların Avukatlarından UCM'ye Çağrı

Suriye'de savaş mağdurlarının avukatları Gülden Sönmez ve Cihat Gökdemir, devrik lider Beşşar Esed ve 17 üst düzey askeri ve siyasi yetkili hakkında işledikleri savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) acil tutuklama çağrısında bulundu.

Yargı Sürecine Dikkat Çekildi

Sönmez ve Gökdemir, Suriye'deki yetkililerle yaptıkları görüşmeler sonucunda, 2017 yılında UCM'de başlatılan süreci vurgulayarak, "Baas rejimince mağdur edilen müvekkillerimiz adına Beşşar Esed ve 17 yetkilinin yargılanması için adımlar atıyoruz" dedi.

Avukatlar, Suriye, Türkiye, Ürdün ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde yaklaşık 2000 mağdur ile görüştüklerini ve onların dosyalarının hazırlandığını ifade etti.

UCM Dosyalarının Beklemede Olması

Açıklamada, Suriye'deki savaş koşulları nedeniyle mağdurların UCM'deki dosyalarının beklemede olduğu belirtilirken, 8 Aralık 2024’te Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de işlenen insanlığa karşı suçların gün yüzüne çıkacağına dikkat çekildi.

Sönmez ve Gökdemir, UCM Savcısı'na yönelik çağrılarında, "Mevcut dosyamıza dayanarak Esed ve üst düzey yetkililer hakkında acilen tutuklama kararı çıkartılmalıdır" vurgusunu yaptılar.

Yerinde İnceleme Talebi

UCM’den Suriye’ye bir heyet gönderilmesi ve yerinde incelemeler yapılması talep eden avukatlar, "Son zamanlarda yaşanan sistematik işkence, tecavüz ve kitle imha silahları kullanımına ilişkin savaş suçlularının dünya önünde yargılanarak mağdurların adalete erişiminin sağlanması acil bir gereklilik" diye belirttiler.

Hukukçulara Çağrı

Sönmez ve Gökdemir, Suriye'deki diğer mağdurları da mevcut dosyaya müdahil olmaya davet ederek, "Bu konuda hukuki işbirliğine açığız. Herkesin elindeki bilgilerle UCM'ye katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Hollanda'da Yeni Adımlar

Avukat Sönmez, Şam'daki Adliye Sarayı önünde yaptığı basın açıklamasında, "Birçok mağduru bizzat görerek, tespitlerimizi yaptık. Hollanda ve Lahey’e geçerek Esed ve diğer suçluların yakalanması için gerekli adımları atacağız" dedi.

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