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Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in Yüzde 80'ini Kontrol Altına Aldı

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te Özgürlük Şafağı Operasyonu ile kentin %80'ini ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:57
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in Yüzde 80'ini Kontrol Altına Aldı

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te Önlemlerini Sıklaştırıyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonunu sürdürüyor. Operasyon, PKK/YPG'ye karşı gerçekleştiriliyor ve bu süreçte Münbiç'in yüzde 80'inin kontrol altına alındığı bildirildi.

SMO, kentin tüm örgüt unsurlarından temizlenmesi amacıyla harekâtını kararlılıkla devam ettiriyor. Tel Rıfat'ta başlatılan operasyonun ardından, Münbiç'te de etkili bir performans sergileyen SMO, hem havadan hem de karadan müdahaleler ile bölgedeki kontrolünü artırıyor.

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