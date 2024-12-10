Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Arama Tarama Faaliyetlerine Devam Ediyor

Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Terörle Mücadele Ediyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan Münbiç ilçesinde arama tarama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

SMO, Halep iline bağlı Münbiç'te sürdürdüğü Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'nin etkisini azaltmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Münbiç sokaklarında devriye görevinde bulunan SMO birlikleri, yerleşim yerlerindeki binalar ve kırsal alanlardaki yollarda, PKK/YPG’nin ele geçirdiği patlayıcı tuzaklarını tespit ediliyor ve imha ediliyor.

Çatışmalardan kaçan teröristlerin tünellere saklandığı bilgisi üzerine SMO, bu teröristlere "Teslim ol" çağrısını yapıyor. Teslim olmayan ve direniş gösteren teröristler etkisiz hale getiriliyor. Arama tarama faaliyetleri sırasında, tünellerden birinde gizlenen bir kadın terörist yakalandı. Ayrıca, PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı bazı binaların yakılarak terk edildiği de gözlemlendi.

Münbiç'in Stratejik Önemi

Münbiç, ABD destekli terör örgütü tarafından 8 yıl boyunca işgal edilmişti ve Fırat Nehri'nin batısında en büyük terörist yuvası olarak kabul ediliyordu.

Diğer yandan, Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaşmasıyla, gruplar 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde üstünlük sağlamayı başardı. Şam'a 7 Aralık'ta giren gruplar, halk kitlelerinin desteğiyle Esed rejiminin kontrolünü kaybetmesine yol açtı.

Daha önce SMO, aralık ayı içerisinde başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG’den kurtararak bölgedeki güvenliği artırmıştı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç ilçesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. SMO, Halep iline bağlı Münbiç'in Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmasının ardından, arama tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç ilçesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. SMO, Halep iline bağlı Münbiç'in Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmasının ardından, arama tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.