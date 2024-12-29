Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Konsolosluk İşlemlerini Askıya Aldı

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, devrik lider Beşşar Esed'in yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesi nedeniyle tüm konsolosluk işlemlerini askıya aldı. Bu durum, Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda duyuruldu.

Açıklamada, "Büyükelçilikteki konsolosluk çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı" belirtildi. Ancak bu işlemlerin durdurulma sebebine dair daha fazla bilgi verilmedi.

Lübnanlı güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye Büyükelçiliği, Beşşar Esed'in bir kuzeninin eşi ve kızına sahte pasaport verilmesi nedeniyle bu kararı aldı. İddialara göre, Esed'in amcası Rıfat Esed'in oğlu Dureyd Esed'in eşi Huzeym ve kızı Şems, pasaportları süresi dolduğu için Lübnan'a gizlice girmiş ve Mısır'a geçmek amacıyla sahte belgeler yaptırmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın, Beyrut Büyükelçiliği ile ilgili Esed ailesinden başka kişilere de pasaport verilmesi durumunu araştırmak üzere bir soruşturma başlattığı ifade edildi. Huzeym ve Şems Esed'in belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapanların Suriye'ye geri gönderileceğini açıkladı. Dün, yasa dışı yollarla Lübnan'a girdiği tespit edilen yaklaşık 70 kişi, aralarında subayların da bulunduğu Esed rejimi destekçileriydi.

Huzeym ve Şems Esed, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Rıfat Esed ise, 1982 Hama Katliamı'nı gerçekleştiren birliklerin komutanı olarak biliniyor ve uluslararası mahkemelerde birçok suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

1982'deki Hama Katliamı sırasında, Esed'in yönetimi altındaki Suriye güçleri on binlerce sivili öldürerek büyük bir insanlık dramına imza attı. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) raporuna göre, bu katliamda en az 30 bin insan hayatını kaybederken, alıkonulan 17 bin sivilden haber alınamadı.