Suriye'nin Enerji Sektörüne 7 Milyar Dolar Yatırım Açıklandı

Kalyon Holding, Cengiz Holding, UCC ve Power International şirketleri, Suriye'de enerji alanında büyük bir adım atarak toplamda 7 milyar dolarlık yatırım anlaşmasına imza attı. İmza töreni, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın huzurunda gerçekleştirildi.

Bu stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde, Suriye'nin Treyfi, Zeyzun, Deyrizor ve Mıharde bölgelerinde toplam 4 bin megavat kapasiteye sahip doğal gaz çevrim santralleri ve Vidyan el-Rabii bölgesinde 1000 megavat kapasiteye sahip güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

Projenin kademeli olarak devreye alınması öngörülüyor ve doğal gaz santrallerinin 3 yıl içinde tamamlanması, güneş enerjisi santralinin ise yaklaşık 2 yıl içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Bu proje, Suriye'nin enerji arz güvenliğini artırmanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik ve bölgesel kalkınma hedeflerine de katkı sağlayacak. Toplamda 5 bin megavat kapasiteye sahip santrallerin tamamlanmasıyla yıllık 35 milyar kilovat saatlik elektrik üretimi öngörülüyor.

Sektör Temsilcilerinden Açıklamalar

Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün, Suriye'deki enerji sektöründe bir dönüm noktasını temsil eden tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bu mutabakat, enerji sektöründe bölgesel işbirliğini güçlendiriyor," dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'deki bu gelişmelerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu anlar sık sık yaşanmaz ve ABD yönetimi Suriye hükümetinin çıkarlarını desteklemektedir," ifadelerini kullandı.

Kalyon Holding'in Vizyonu

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Yerli ve milli bir şirket olarak, 81 yılda edindiğimiz birikimi, nitelikli insan kaynağımız ve teknoloji gücümüzle harmanlayarak ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil etmeye çalışıyoruz," dedi. Ayrıca, 1 milyar dolarlık yeni yatırımlar planladıklarını ifade etti.

Kalyoncu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın kendilerini bu iş için davet ettiğini ve işbirliğinden memnun olduklarını belirterek, "Suriye'nin geleceğini parlak görüyorum," diye konuştu.

Enerji başta olmak üzere altyapıdan ulaşıma birçok alanda Türkiye ve yurt dışında küresel ölçekli yatırımları hayata geçiren Kalyon Holding, Cengiz Holding, Katar merkezli UCC ve ABD merkezli Power International şirketleri, Suriye'de 7 milyar dolarlık enerji yatırımına imza attı. Törene Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, (sol 3) ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (sol 2) katıldı.

Enerji başta olmak üzere altyapıdan ulaşıma birçok alanda Türkiye ve yurt dışında küresel ölçekli yatırımları hayata geçiren Kalyon Holding, Cengiz Holding, Katar merkezli UCC ve ABD merkezli Power International şirketleri, Suriye'de 7 milyar dolarlık enerji yatırımına imza attı. Törene Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, (sol 3) ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack (sol 2) katıldı.