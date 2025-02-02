Suriye'nin Kuzeyinde 23 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin kuzeyinde, PKK/YPG üyesi 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu önemli gelişme, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek," ifadelerine yer verildi.

Bu operasyon, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama ve terörle mücadele kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.