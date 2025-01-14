Suriye'nin Kuzeyinde 9 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:51
Suriye'nin Kuzeyinde 9 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzey bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon ile 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Terörle Mücadele Kararlılığı

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, "Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek" vurgusu yapıldı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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