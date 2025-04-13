Suriye'nin Kuzeyinde Siviller Köylerine Dönüyor

Suriye'nin Kuzeyinde Dönüş Kervanı Heyecanı

Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan siviller, köylerine geri dönmeye başladı. Yerel sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle başlatılan "Dönüş Kervanı" kampanyası, uzun yıllar süren zorunlu göç, askeri operasyonlar ve yoğun saldırılar nedeniyle memleketlerinden uzakta kalan sivilleri köylerine dönmeye teşvik ediyor.

Başta Atme kampları olmak üzere, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan göçmen aileler, 10 yılı aşkın süre uzak kaldıkları Hama'nın kuzey kırsalına geri dönmenin sevincini yaşıyorlar. Ancak geri dönüş sevinci, birçok aile için buruk bir duyguyla karışık.

Köyler Harabe, Umutlar Söz Konusu

Siviller, bombardıman nedeniyle köyleri harabe hale gelse de, evlerinin enkazı üzerine çadır kurarak yaşamaya devam ediyor. Hama kırsalındaki köyüne dönen Kasım el-Kasım, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "14 yıl boyunca çadırlarda zorlu yaşam mücadelesi verdik. Geri dönüş sevinci tarif edilemez, ama köyümüz harabeye dönmüş durumda. Oturulabilir evler, altyapı, okul veya sağlık merkezleri yok," dedi.

Kasım, hükümete ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak, "Altyapının yeniden inşa edilmesi ve oturulabilir durumda olan binaların onarılması için harekete geçilmeli. Köyümüz yüzde 90 oranında yıkılmış durumda," diye ekledi. Ayrıca, halkın yeniden hayata tutunabilmesi için destek ihtiyaçlarının olduğu vurgusunu yaptı.

Köyüne dönen Abdullah Süleyman ise, "10 yıl boyunca kamplarda kaldık. Gurbetin zorluklarından yorulduk. Vatanımıza döndük, çünkü kendi toprağımızda bir çadır kurmak daha iyi," ifadelerini kullandı. Süleyman, dönüş sürecindeki duygularını ise, "Evimin durumu tamamen yıkılmış. Ancak bu sadece benim için değil, herkesin yaşadığı bir durum. Şehrin neredeyse tamamı harabe olmuş. Ben de ülkeme, kendi evimi ve şehrimi yeniden inşa etmek için döndüm," sözleriyle dile getirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan siviller köylerine dönmeye başladı. Yerel sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle başlatılan "Dönüş Kervanı" kampanyası kapsamında, uzun yıllar süren zorunlu göç, askeri operasyonlar ve yoğun saldırılar nedeniyle memleketlerinden uzakta kalan siviller, köylerine geri dönüyor. Başta Atme kampları olmak üzere, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan göçmen aileler, 10 yılı aşkın süredir uzak kaldıkları Hama'nın kuzey kırsalına geri dönmenin sevincini yaşıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan siviller köylerine dönmeye başladı. Yerel sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle başlatılan "Dönüş Kervanı" kampanyası kapsamında, uzun yıllar süren zorunlu göç, askeri operasyonlar ve yoğun saldırılar nedeniyle memleketlerinden uzakta kalan siviller, köylerine geri dönüyor. Başta Atme kampları olmak üzere, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan göçmen aileler, 10 yılı aşkın süredir uzak kaldıkları Hama'nın kuzey kırsalına geri dönmenin sevincini yaşıyor.