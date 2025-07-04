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Suriye'nin Lazkiye Bölgesinde Orman Yangını Başladı

Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırıyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 20:07
Suriye'nin Lazkiye Bölgesinde Orman Yangını Başladı

Suriye'nin Lazkiye İlinde Orman Yangını

Suriye’nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde, birden fazla köyde orman yangını başladığı bildirildi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerine göre, yangın sabah saatlerinde, Lazkiye’nin Bayırbucak bölgesindeki Kastal Maaf, Basit, Murtlu, Zinzif ve Nsibin köylerinde etkili oldu.

Zorluklar ve Müdahale Çabaları

Yangının söndürülmesini zorlaştıran bir dizi faktör mevcut. Bölgenin engebeli yapısı, orman içi yollarda belirgin şerit ve yangın uyarı işaretlerinin olmaması ile su kaynaklarının uzak olması, yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğratıyor. Ayrıca, savaş kalıntıları ve mayınların varlığı da durumu daha da tehlikeli hale getiriyor.

Yangının kontrol altına alınması için farklı illerden takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Süregelen orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay’ın Yayladağı ilçesinden de görünür şekilde hissediliyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden...

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülebiliyor.

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden...

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı. Devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülebiliyor.

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