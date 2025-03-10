Suriye'nin Toprak Birliği İçin Önemli Anlaşma İmzalandı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, anlaşmanın içeriği ile ilgili detaylar da paylaşıldı. Anlaşmada, Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ve toprak birliğinin önemi vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın metni ile birlikte öne çıkan bazı maddelere de yer verildi.

İmza altına alınan metinde, Suriyelilerin dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakat esasına dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılımının güvence altına alındığı belirtiliyor. Ayrıca, Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir bileşeni olduğu vurgulanarak, Suriye devletinin vatandaşlık haklarını garanti ettiği ifade ediliyor.

Metinde öne çıkan diğer maddeler ise şöyle: Ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların Suriye devleti yönetimi ile bütünleştirilmesi; Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin birliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadele edilmesi; bölünme çağrılarının, nefret söyleminin reddedilmesi; ve yürütme komitelerinin, anlaşmanın 2023 yılının sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması.