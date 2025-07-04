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Suriye'nin Ulusal Logosu Yenilendi: Yeni Semboller ve Anlamlar

Suriye, 61 yıl süren Baas rejiminin ardından yeni ulusal logosunu tanıttı. Logo, birleşik bir Suriye'yi simgeliyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 00:44
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 00:44
Suriye'nin Ulusal Logosu Yenilendi: Yeni Semboller ve Anlamlar

Suriye'nin Yeni Ulusal Logosunun Tanıtımı Gerçekleşti

Suriye, **61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin** ardından yeniden inşa süreci çerçevesinde, ülkenin ulusal logosunu yeniledi. Başkent Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen tanıtım programında, yeni logo kamuoyuna sunuldu.

Yeni Logo ile Değişim Başlıyor

Suriye'deki tüm devlet kurumlarına ait semboller, mühürler, resmi belgeler, kimlik kartları ve pasaportlar, **yeni ulusal logo ile değiştirilecek**. Yeni tasarımda, Suriye'nin illerini temsilen 14 tüylü kanatlı şahin yer alıyor. Ayrıca, şahin kalkanındaki **yıldız sayısı 2'den 3'e çıkarılmıştır**. Eski logoda yer alan ve tarımsal karakteri simgeleyen 2 buğday başağı ise kaldırılmıştır.

Kutlamalar ve Açıklamalar

Yeni ulusal logonun tanıtımı ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, program sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Şara, **"Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir"** diyerek, devrik rejim döneminin Suriye tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı, **"Bugün ortaya koyduğumuz ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor"** diyerek, yeni logonun inşasına katkıda bulunan tüm Suriyelilere teşekkür etti.

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden inşa sürecinde ülkenin ulusal...

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden inşa sürecinde ülkenin ulusal logosu yenilendi. Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu. Programa katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara konuşma yaptı.

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden inşa sürecinde ülkenin ulusal...

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden inşa sürecinde ülkenin ulusal logosu yenilendi. Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu. Programa katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara konuşma yaptı.

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