Suriye Ordusunun Halep Kırsalına İHA ile Saldırısı: 6 Sivil Yaralı

Suriye Ordusunun Halep Kırsalındaki Saldırısı

Suriye ordusunun, Halep ilinin batısında bulunan Keferhalep köyüne düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırıda 6 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Halep'in batısındaki Ebzimo köyüne yönelik olarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda yaralanan sivillerden 5'i çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivil savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaralılar Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS) Hastanesine sevk edildi.

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