Suriye Savunma Bakanı Kasra, Silahlı Gruplarla Entegrasyon Sürecini Başlattı

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, silahlı grupların entegrasyon süreci için görüşmelere başladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:54
Suriye Savunma Bakanı Kasra, Silahlı Gruplarla Entegrasyon Sürecini Başlattı

Suriye'de Baas rejiminin yıkılmasının ardından oluşturulan yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ülkedeki silahlı grupların Savunma Bakanlığı'na entegrasyon sürecini başlatmak için bu grupların komutanlarıyla bir araya geldi.

Suriye Haber Ajansı (SANA), Savunma Bakanı Kasra'nın, silahlı grupların komutanlarıyla başkent Şam'da gerçekleştirilen toplantısında, bu grupların Savunma Bakanlığına katılımına ilişkin sürecin başlatıldığını bildirdi. Haberde, "(Silahlı) Grupların Savunma Bakanlığına katılımına ilişkin sürecin başlatılması için bakanlık ile askeri komutanların hazırlık toplantıları sürüyor." ifadesi vurgulandı.

Toplantıya katılan ABD destekli Suriye Özgür Ordusu komutanı Salim Türki Anteri ile de görüşen Ebu Kasra'nın, bu girişimiyle ilgili önemli bir adım atmış olduğu kaydedildi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 29 Aralık 2024 tarihinde Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) hakkında, "HTŞ kesinlikle feshedilecek. Ülke devrimci ve gruplar mantığıyla yönetilmez. Sanırım konferansta feshedilecek. Resmen ilan edilecek." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Şara, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) hakkında ise "Bu evlerine çekilmeleri anlamına gelmiyor. Yeni Suriye devletinin inşasına katılmaları anlamına geliyor." şeklinde bir yanıt verdi.

Şara, ayrıca Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerine vurguladı. Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtirken, ülkenin bölünmeyeceği ifadesini kullandı. SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG ile yapılacak olası temasların, Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizi çözmek amacı taşıdığını belirtti.

Yeni yönetim, Suriye topraklarının üçte birini işgal eden terör örgütü PKK/YPG bünyesindeki Suriyeli olmayan unsurların ülkeden ayrılmasını, kalan unsurların ise silah bırakıp Savunma Bakanlığı'nın gözetiminde güvenlik yapılanmasına entegre olmasını talep ediyor. Ancak örgütün bu şartlara yanaşmadığı ifade ediliyor.

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