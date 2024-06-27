Suriye sınırında insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan general tutuklandı

GENERALİN İNSAN KAÇAKÇILIĞI İDDİASI: TUTUKLANDI

Ankara'da gözaltına alınan ve Şanlıurfa'ya gönderilen bir general, Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla adli makamlarca tutuklandı.

Şanlıurfa'da yapılan bir operasyon sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, emir astsubayı ve uzman çavuşun ifadeleriyle, Suriye'de görev yapan bir generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı belirlendi. İddialar üzerine başlatılan soruşturma, genelin gözaltına alınmasına kadar uzandı.



GÖZALTINA ALINMA VE ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLME

B.Ç. olarak tanınan general, Ankara'da yetkililer tarafından gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa'ya getirildi. Burada yürütülen işlemlerin ardından Akçakale Adliyesine sevk edilen B.Ç., insan kaçakçılığı suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yapılan duruşmanın ardından general B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan tutuklama kararıyla birlikte, genel hakkındaki soruşturma süreci devam edecek.



Suriye sınırında yapılan insan kaçakçılığı iddiaları, Türkiye'nin güvenlik birimlerince ciddiye alınan bir konu olarak değerlendiriliyor. Olayın detayları ve genel hakkındaki yargı süreci kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu haline gelmiş durumda.