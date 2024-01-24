Suriye sınırında terörist avı: Şanlıurfa sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'da Suriye sınırından Türkiye'ye girmek isteyen bir PKK/PYD teröristi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Teröristin, sınır hattındaki istihbarat çalışmaları sonucu tespit edildiği öğrenildi.
Sınır ekiplerinin kaçaklarla mücadelesi devam ediyor. Bugün Türkiye'ye kaçak yoldan girmeye çalışan bir terörist sınırda kıskıvrak yakalandı.
Suriye sınırından Türkiye'ye girmek isteyen bir PKK/PYD teröristi, Şanlıurfa'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bir teröristin varlığı istihbaratla öğrenilince, sınır hattında güvenlik önlemleri arttırıldı.
Güvenlik güçleri, PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi sınırda yakalayarak gözaltına aldı. Teröriste adli soruşturma açıldı.