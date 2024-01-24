Suriye sınırında terörist avı: Şanlıurfa sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Şanlıurfa'da Suriye sınırından Türkiye'ye girmek isteyen bir PKK/PYD teröristi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Teröristin, sınır hattındaki istihbarat çalışmaları sonucu tespit edildiği öğrenildi.

Suriye sınırında terörist avı: Şanlıurfa sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
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Sınır ekiplerinin kaçaklarla mücadelesi devam ediyor. Bugün Türkiye'ye kaçak yoldan girmeye çalışan bir terörist sınırda kıskıvrak yakalandı.

Suriye sınırından Türkiye'ye girmek isteyen bir PKK/PYD teröristi, Şanlıurfa'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. 

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bir teröristin varlığı istihbaratla öğrenilince, sınır hattında güvenlik önlemleri arttırıldı. 

Güvenlik güçleri, PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi sınırda yakalayarak gözaltına aldı. Teröriste adli soruşturma açıldı.

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