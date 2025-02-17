Suriye ve Katar'dan Havacılıkta İşbirliği Mutabakatı

Suriye ve Katar, sivil havacılık sektöründe işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zabtı imzaladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 08:13
Suriye ve Katar'dan Havacılıkta İşbirliği Mutabakatı

Suriye ve Katar Havacılıkta İşbirliğine Gidiyor

Suriye Sivil Havacılık Kurumu ile Katar Sivil Havacılık Kurumu arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, bu önemli anlaşma, Katar Sivil Havacılık Kurumunun resmi daveti üzerine gerçekleşen görüşmeler sonucunda imzalandı.

Mutabakatın Önemi

İmzalanan mutabakat zaptı, hava seyrüsefer hizmetleri ve altyapının güçlendirilmesi ile eğitim ve geliştirme alanlarındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor. Söz konusu belge, tarafların sivil havacılık sektöründe ortak çalışmalar gerçekleştirmesine zemin hazırlıyor.

Gerçekleşen Ziyaretler

Suriye heyeti, ayrıca Katar Havayolları'nın operasyon yönetim merkezini de ziyaret ederek, Suriye Havayolları ile Katar Havayolları arasında muhtemel işbirliklerini ele aldı. Katar tarafı, Suriyeli sivil havacılık personeli ile Suriye Havayolları çalışanlarının eğitimini üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Katar Havayolları'nın Önemli Adımı

Katar Havayolları, Aralık 2024'te Esed rejiminin çöküşünün ardından, 7 Ocak'ta yeniden hizmete giren Şam Uluslararası Havalimanı'na ticari uçuş düzenleyen ilk uluslararası hava yolu şirketi olarak dikkat çekiyor. Bu durum, iki ülke arasındaki havacılık ilişkilerinin geleceği açısından oldukça önemli bir gelişme.

Son Gelişmeler

Öte yandan, Suriye'de 27 Kasım 2024'te Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış; böylece 61 yıllık Baas rejimi tarihe karışmıştı.

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