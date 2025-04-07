Suriyeli Hristiyan Bakan Kabavat, Ülkenin Tüm Suriyelilere Ait Olduğunu Vurguladı

Yeni Dönemde Birlik Mesajı

Suriye'deki geçici hükümette Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı olarak göreve başlayan Hind Kabavat, toplumun tüm kesimlerinden destek mesajları aldığını belirtti. Kahvalt, "Bu makam bir dine veya mezhebe değil, tüm Suriyeli kadın ve erkeklere aittir" dedi.

Hükümet ve Hedefler

Kabavat, Suriye’nin sadece bir dine veya mezhebe bağlı olmadığını vurgulayarak, "Hristiyan, Müslüman, Dürzi, Alevi ve İsmaili dil insanlarımın verdiği destekler beni onurlandırıyor" ifadelerinde bulundu. Uzun yıllardır sivil toplum alanında yürüttükleri çalışmaları hatırlatan Bakan, "Ezidi ve Kürt kardeşlerimizle birlikte, her dinden ve mezhepten çalışma arkadaşlarımız oldu" şeklinde konuştu.

Tekno-kras Hükümeti

Kabavat, yeni hükümetin liyakat esasına oturduğunu ve atamaların kişisel çıkarlarla değil, uzmanlık ve hukuki bilgiye dayalı olarak yapıldığını belirtti. Bu durumun, hükümetin bir uzmanlar hükümeti olduğunu kanıtladığını söyledi.

Eşitlik Vurgusu

Bakan Kabavat, azınlıklar konusunun artık bir ayrıştırma aracı olmaması gerektiğinin altını çizdi. "Bizler Suriyeliyiz. Kadın ve erkek vatandaşlarız. Hepimiz eşitiz. Eğer yeni bir Suriye inşa edeceksek, artık vatandaşlık temelinde konuşmalıyız" dedi.

Bakanlığı Birlikte İnşa Edeceğiz

Kabavat, bakanlıkta hızlı adımlar atacağını ve çalışanları ile ortak bir strateji belirleyeceğini belirterek, "Bakanlığı birlikte inşa edeceğiz, yıkmak için değil. Stratejik bir planla, tek yürek olarak çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Sivil Toplum ile Ortaklık

Bakan, hükümete katılalı henüz birkaç gün olduğunu belirtirken, kamuoyunun sabırlı olmasını istedi. "Bugün hükümet ve sivil toplum arasında tam bir ortaklık içindeyiz. Bu bakanlık, tüm deneyimlere ve yenilikçi fikirlere açık" diyerek toplumun her kesiminden katkı beklediğini vurguladı.

Suriye'de yeni kurulan geçici hükümette Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı olarak göreve başlayan Hind Kabavat, toplumun tüm kesimlerinden destek mesajları aldığını belirterek, "Bu makam bir dine veya mezhebe değil tüm Suriyeli kadın ve erkeklere aittir." dedi. Kabavat, Suriye'deki yeni hükümete, görevine ve planlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yeni kurulan geçici hükümette Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı olarak göreve başlayan Hind Kabavat, toplumun tüm kesimlerinden destek mesajları aldığını belirterek, "Bu makam bir dine veya mezhebe değil tüm Suriyeli kadın ve erkeklere aittir." dedi. Kabavat, Suriye'deki yeni hükümete, görevine ve planlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.