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Suriyeli Hristiyanlar Kutsal Cuma'yı Törenlerle Andı

Suriye'de Hristiyanlar, Paskalya Bayramı öncesinde 'Kutsal Cuma'yı törenlerle kutladı. Şam, Halep, Humus ve Lazkiye'de düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:29
Suriyeli Hristiyanlar Kutsal Cuma'yı Törenlerle Andı

Suriye'de Kutsal Cuma Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Suriye'de Hristiyan toplumu, Paskalya Bayramı öncesi Kutsal Cuma'yı anlam dolu bir törenle andı. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan bu özel günde, başkent Şam ile Halep, Humus ve Lazkiye illerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şam kentindeki kiliselerde akşam saatlerinde başlayan törenler, Hristiyanların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Törenler sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı, bu da katılımcıların huzur içinde ibadet etmelerine olanak sağladı.

Başkentte yer alan Haç Kilisesi'ndeki ayinin ardından, izci ekipleri bando eşliğinde gösteri düzenleyerek katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı. Şamlı Hristiyanlardan Abir, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, "Tören kapsamında dua ettik, izci ekiplerimiz gösteri düzenledi. Pazar günü de Paskalya'yı kutlayacağız," dedi.

Şam'daki törenlere Lübnan'dan katılan Elisar ise, "Buraya gelemeden önce güvenlik durumlarından endişeliydik ancak yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını gördüğüm için çok mutlu oldum," şeklinde konuştu.

Suriye'de Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inandıkları "Kutsal Cuma"yı...

Suriye'de Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inandıkları "Kutsal Cuma"yı törenlerle andı. Paskalya Bayramı öncesi, başkent Şam'daki Haç Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından, izci ekipleri bando eşliğinde gösteri düzenledi.

Suriye'de Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inandıkları "Kutsal Cuma"yı...

Suriye'de Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inandıkları "Kutsal Cuma"yı törenlerle andı. Paskalya Bayramı öncesi, başkent Şam'daki Haç Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından, izci ekipleri bando eşliğinde gösteri düzenledi.

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