Suriyeli Mezunlar Türkiye'de Eğitim Alarak Suriye'nin Yeniden Yapılanmasında Önemli Rol Üstleniyor

YTB Başkanı Eren: Suriyeli Eğitimli Mezunlar Yeniden Yapılanmanın Belkemiği

YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de eğitim alan Suriyeli mezunların, Suriye'nin yeniden yapılanmasında kritik roller üstlendiğini vurguladı. Eren, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi mezunu Esaad Hasan Şeybani'nin Dışişleri Bakanı olarak atanmasının, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Azzam Garib'in ise Halep Valisi olarak göreve başlamasının kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Suriye'nin Geleceği İçin Önemli Adımlar

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından başlayan yeniden inşa sürecinde Türkiye Mezunları'nın önemli görevler üstleneceği belirtildi. Eren, Türkiye'nin sağladığı eğitim desteği ve bölgesel işbirliğinin bu süreçte önemli bir rol oynadığını söyledi.

Eğitim Desteği ve İşbirliği

Eren, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte tarihi bir dönüşüm sürecine geçildiğinin altını çizdi. YTB’nin koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları ve Türkiye Mezunları programları ile verilen eğitim desteğinin, Suriye'nin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tarihi Bir Dönüm Noktası

Eren, Türkiye Mezunlarının hem kardeş Suriye halkı için hem de Türkiye-Suriye ilişkileri açısından büyük bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi. Esaad Hasan Şeybani ve Azzam Garib'in Suriye'nin geleceğine şekil verecek önemli adımlar atacağına inandığını bildirdi.