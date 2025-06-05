Suriyelilerin Hatay'dan Gönüllü Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kalıcı dönüşü devam ediyor. Bu bağlamda, ülkelerine dönüş yapan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde kutlamak üzere yola çıkıyor.

Gümrük İşlemleri ve Destek

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan bu bireyler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında yeniden memleketlerine dönme fırsatı buldu. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, bu dönüşlerin merkez noktası haline geldi.

Jandarma, düzeni sağlamak amacıyla oluşturduğu koridor aracılığıyla Suriyelilerin gümrük işlemlerini yapmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, kadın jandarma personeli, ailelerin işlemlerini bekleyen çocuklarla yakından ilgileniyor ve çeşitli ikramlar sunuyor.

Hızlandırılmış Çıkış İşlemleri

Burada konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin daha hızlı tamamlanmasına katkıda bulunuyor. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suriye'ye geçiş yapanlar, Kurban Bayramı'nı sevdikleriyle birlikte kutlama fırsatı elde ediyor.

Ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kalıcı dönüş kapsamında geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan kalıcı dönüş kapsamında geçişleri devam ediyor.