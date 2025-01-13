Suriyelilerin Hatay'dan Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor

Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönen Suriyeliler, umut ve sevinçle memleketlerine geçiş yapıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:51
Suriyelilerin Hatay'dan Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından memleketlerine dönüş için bu kapıları kullanıyor.

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarma tarafından düzenlenen koridorda gümrük işlemleri için sıraya giriyor. Bu süreçte Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına yardımcı oluyor ve gümrük işlemleri tamamlanan kişiler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Muhammed Ali El-Hammud (52), 10 yıl aradan sonra memleketi Halep'e dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Türk halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim. Elhamdülillah savaş bitti, Esed gitti," dedi.

18 yaşındaki Udeyir Hac Muhammed ise 2013'te Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Savaş bitti, rejim de yıkıldı. Orada durumlar iyiymiş. İlk başta ben gidiyorum, ailem burada kaldı ama 1-2 aya onlar da gelecek," şeklinde konuştu.

13 yaşındaki Safa Hedli ise ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirterek, "Memleketimiz İdlib'e dönüyoruz. Öncesinde babam gitmişti, şimdi de annemle gidiyoruz. Orada okula yazılacağım. Sonrasında evimizi düzenleyeceğiz," dedi.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

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