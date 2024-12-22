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Suriyelilerin Hatay Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüş süreci hızla sürüyor, insani destek devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 12:35
Suriyelilerin Hatay Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor. Suriye'deki iç savaş döneminde Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmek için bu kapıları kullanıyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Bu alanda bulunan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlandırılmasına yardımcı oluyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapabiliyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, bu süreçte ailelere sıcak çorba dağıtarak yardımcı oluyor. Ayrıca, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilerin eşyalarını taşımalarına destek sağlıyor.

Suriyelilerin Ülkeye Dönüşü İçin Duygusal Anlar

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden 17 yaşındaki Kemal Güra, AA muhabirine verdiği demeçte, 2016 yılında Türkiye'ye geldiğini ve ailesiyle birlikte Şam'a dönüş yolculuğuna çıktıklarını söyledi. Güra, "8 yıldır evimi görmediğim için savaşın bitmesiyle geri gidiyorum. Evim sağlam ama biraz bakım lazım. Evimi çok özledim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Güra, "Kimse bizi görmedi ama o bize yardım etti. Türklere çok teşekkür ederim." dedi.

21 yaşındaki Zeki Şabbur, Türkiye'de geçirdiği yaklaşık 11 yıllık süre zarfında misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ailesiyle Halep'e gidecek olan 13 yaşındaki Nizar Zebdiye ise ülkesine döneceği için heyecanlı olduğunu belirtirken, "Memleketimden o zalimler gitti. Biz de memleketimize gidiyoruz ama Türkiye'yi unutamayız. 6 sene Türkiye'de okudum." diyerek duygularını ifade etti.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

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